Inter-news.it - Pagelle Inter Napoli (1-1), Lautaro Martinez 5! Poi 4 voti uguali – TS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’non va oltre l’1-1 contro ilnel big match di giornata. Secondo Tuttosport il migliore è stato Acerbi, premiato dal quotidiano con un 7,5. Flop in avanti: 5 per, 5,5 per Thuram. Ledi.ACERBI IL MIGLIORE – Il gol di McTominay ha leggermente guastato la festa a una difesa quasi perfetta. Tuttosport concede un bel 7,5 ad Acerbi, tornato al centro del reparto arretrato dopo l’infortunio. Voto standard per Sommer, 6: nessuna parata, sul gol delavrebbe potuto avvertire Dumfries di non spedire il pallone in corner. Un voto in meno per Pavard che sciupa una buona occasione davanti a Meret, arriva alla sufficienza Bastoni che prova a spingere ma senza mai trovare l’imbucata giusta. Stesso voto per Dumfries e Dimarco, un 6,5 a testa che hanno provato ad affondare e spesso si sono resi pericolosi.