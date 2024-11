Inter-news.it - Orsi: «Anguissa non tocca Dumfries. Inter-Napoli? Resta una cosa»

Secondonon c’è nessun contatto tra, nonostante si veda ad occhio nudo il tocco sulla gamba del centrocampista azzurro durante.RIGORE – Per Nando, quello di ieri sera innon è rigore. Il suo commento a Radio Radio Mattino Sport e News: «Ogni settimana una decisione dell’arbitro è smentita dalle decisioni dell’Open Var. Incidono sulle partite per cose inutili. Come si può dare un rigore del genere?! Non l’ha neancheto». RESPONSABILITÀ – Poiha detto la sua sul bolide terra-aria di Calhanoglu, che ha decretato il pareggio dell’: «Gol Calhanoglu? Meret poteva fare di più, parata un po’ moscia. Il tiro è perfetto, ma era anche parabile». FISICA – Infine,si esprime sulla partita in sé: «Della partita rimane una: le due squadre hanno fatto una partita molto fisica, forse l’ha fatto qualdi più, ma ildeve fare di più, soprattutto Lukaku.