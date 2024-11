Ilfogliettone.it - Nomina di Fitto a rischio: scontro tra Socialisti e Conservatori in Commissione Ue

Gli eurodeputati del gruppo deie Democratici (S&D) che parteciperanno all'audizione di conferma di Raffaelecome vicepresidente esecutivo della prossimaeuropea, domani mattina a Bruxelles, ascolteranno con attenzione le risposte dell'italiano per valutarne le competenze e l'adeguatezza rispetto al portafogli che gli è stato assegnato (Coesione e Riforme). Ma, indipendentemente dalla sua performance, per il gruppo S&D resta un problema politico rilevante da risolvere: il ruolo di vicepresidente esecutivo, più importante di quello di semplice commissario, che è stato assegnato a.Lo hanno confermato diverse fonti a margine della riunione dell'Ufficio di presidenza del gruppo S&D, questo pomeriggio al Parlamento europeo a Bruxelles. In sostanza, accusano i(ma anche i Liberali di Renew hanno espresso una critica simile), nell'assegnazione dei portafogli della nuovaeuropea non si è tenuto conto del fatto chenon appartiene a nessuno dei partiti della "maggioranza europeista" (Ppe, Renew, S&D, con l'appoggio dei Verdi) che ha approvato a luglio il secondo mandato per la presidente Ursula von der Leyen; lo si è invece premiato con uno dei sei posti di vice presidente esecutivo, quando il suo gruppo di appartenenza, l'Ecr, ha votato contro la riconferma di von der Leyen, e la leader del gruppo, la premier Giorgia Meloni, si è astenuta nel Consiglio europeo.