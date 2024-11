Ilnapolista.it - Mondiale per Club, il 5 dicembre i sorteggi a Miami

La Fifa fornisce le informazioni sulpera rate. Qualche settimana fa è stato pubblicato il regolamento. Oggi la Fifa dà notizia della data delo. Il 5le squadre conosceranno le proprie avversarie.Marca nutre nutrite speranza su questo torneo:“Ilperè una realtà che prenderà forma nei prossimi mesi di giugno e luglio. Con il regolamento della competizione già approvato, e in mancanza del nome del campione della Copa Libertadores 2024, il 5verrà determinato ilo dei gironi delle 32 squadre partecipanti. Senza specificare l’importo che riceveranno le squadre per essere presenti all’evento nordamericano (giorni fa era stato annunciato l’accordo con Hisense come uno degli sponsor), il resto della competizione è già una realtà, con 12 stadi , in attesa degli sviluppi delle parti“.