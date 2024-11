“Mi piacerebbe lavorare ad un progetto per il mio territorio”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Publifarm è un’agenzia di comunicazione bergamasca dall’anima creativa, dove lavorano persone con talenti e passioni diverse. Il team è molto giovane: infatti, l’età media è di 34 anni. Inoltre, il 75% dei membri sono donne.Bergamonews ha incontrato Giulia Brizzi, Maria Elena Baroni e Federica Cristao, Account in Publifarm: il loro lavoro consiste nel gestire le richieste dei clienti, seguire lo svolgimento dei progetti e della parte commerciale. Per loro il team è un elemento essenziale nella riuscita di un: lavorando insieme si riesce a trovare soluzioni innovative per ogni sfida.