Lapresse.it - Medioriente, Israele: “Progressi per tregua in Libano”. Ma Hezbollah smentisce

Spiragli di speranza per un cessate il fuoco in? Secondo il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ci sarebbero deia riguardo.peròaffermando di non aver ricevuto proposte ufficiali. Ecco tutte le notizie di oggi sulIN DIRETTAAttacco aereo diin Siria nella periferia di HomsL’agenzia di stampa statale siriana Sana riporta la notizia di un attacco aereo israeliano nei pressi del villaggio di Shinshar, alla periferia di Homs, in Siria.: “Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per la”“Finora nessuna proposta ufficiale o specifica è arrivata alo a noi” per un cessate il fuoco. Lo ha detto un portavoce di, come riporta la testata libanese L’Orient Le Jour. “Non mi aspetto che ci sia qualcosa di specifico presto”, ha aggiunto.