L' utile netto di Rcs sale a 321 milioni nei primi 9 mesi

Quotidiano.net - L'utile netto di Rcs sale a 32,1 milioni nei primi 9 mesi

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Rcs ha chiuso idell'anno con unin crescita da 27,8 a 32,1di euro. Lo annuncia il gruppo che edita il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport sottolineando che il margine operativo lordo è salito da 82,1 a 91,4e il risultato operativo da 42,8 a 51,5. In lieve calo i ricavi da 606,8 a 602,3, mentre l'indebitamento finanziarioè sceso da 23,4 a 19,7. Per l'intero esercizio il gruppo ritiene che sia possibile "confermare l'obiettivo di conseguire nel 2024 margini (Ebitda) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa". A fine settembre le testate del gruppo Rcs hanno superato quota 1,1di abbonamenti digitali, suddivisi tra i 645 mila del Corriere della Sera 246 mila per la Gazzetta dello Sport, 154mila per El Mundo e 101 mila per Expansion.