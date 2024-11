Sport.quotidiano.net - L’Adamant allunga nella ripresa. Contro Trieste si torna a sorridere

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

adamant ferrara 106 jadran71 ADAMANT : Dioli, Sackey 4, Drigo 17, Santiago 16, Tio 14, Yarbanga 9, Solaroli 10, Turini 12, Chessari 4, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 20. All. Benedetto. JADRAN: Batich 16, Gulic 2, Ban 10, Demarchi ne, De Petris 20, Ignjatovic, Jakin 2, Gobbato 4, Malalan 2, Besedic 15, Persi. All. Bazzarini. Parziali: 22-22; 52-41; 76-62.ritrova il successo davanti ai mille della Bondi Arena e batteal termine di una partita indirizzata nel secondo quarto, quando gli uomini di Benedetto hanno accelerato trovando canestri importanti dall’arco. Nel complesso non si è vista ancora la miglior Ferrara, ma è comunque un passo in avanti dopo la brutta prova di Padova: bene Drigo e un redivivo Turini, punti preziosi anche dagli esterni Santiago e Marchini.