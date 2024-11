Gaeta.it - Italia in campo: le sfide decisive in Nations League contro Belgio e Francia

L'attenzione degli appassionati di calcio è rivolta verso la Nazionalena, che si prepara a disputare due partite di grande importanza nella. Gli azzurri affronteranno ilil 14 novembre e lail 17 novembre a San Siro. Questi incontri rappresentano un'opportunità cruciale per la squadra di Luciano Spalletti, che insegue la qualificazione ai quarti di finale e ha bisogno di un solo punto. Nonostante la situazione sembri semplice, il CT è consapevole delle difficoltà che si presenteranno sul.La preparazione per leconLuciano Spalletti ha evidenziato, in conferenza stampa, l'importanza di approcciare le due partite con la giusta mentalità. Ha sottolineato che, nonostante il rumoroso potenziale del, con calciatori in grande forma dalle migliori squadre europee, e da un avversario come la, che può vantare una rosa profonda, non si può permettere di sottovalutare nessuno.