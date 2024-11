Ilrestodelcarlino.it - Investita mentre attraversa la strada: in ospedale con molte fratture

E’ statanei pressi delle strisce pedonali ed è caduta a terra, impossibilitata a rialzarsi. Una macchina l’aveva urtatastava cercando dire lalungo via del Conero a Sirolo, vicino alla trattoria "Rosso Conero". E’ successo nella tarda mattinata di ieri. La donna, 55enne sirolese, è stata trasportata d’urgenza al nosocomio regionale di Torrette. Si trovava da sola. A notarla a terra sono stati alcuni automobilisti di passaggio che si stavano godendo ladel monte di domenica mattina. E’ rimasta sempre cosciente quando sono arrivati i soccorritori della Croce bianca di Numana e la Croce gialla di Ancona. Ha riportato diversee lesioni e all’ci è arrivata in codice rosso. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e per gestire la viabilità sempre intensa lungo quelle curve.