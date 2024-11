Ilgiorno.it - Il Comune investe nei giovanissimi. Ecco il centro socio-educativo

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi) L’amministrazione comunale ha deciso di investire ancora in attività rivolte ai ragazzi preadolescenti e adolescenti. "Si intende promuoverne abilità sociali e competenze trasversali attraverso percorsi di sostegno allo studio, attività di animazione e di sensibilizzazione rispetto a tematiche come benessere e consapevolezza", spiega l’assessore Sara Fava. È stato quindi affidato il servizio, ancora alla cooperativa L’arco di Piacenza, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. "Ilnon dispone infatti di proprie risorse umane e materiali per la gestione di attività educative ricreative a favore dei ragazzi e ragazze della fascia di età compresa fra gli 11 e 14 anni e pertanto deve ricorrere ad esternalizzare il servizio", insiste. L’’importo complessivo massimo del servizio ammonta ad 42.