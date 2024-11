IDF | Libano ampliare manovre via terra

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

4.05 Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano,Herzi Halevi ha approvato l'espansione dell'invasione vianel sud delmeridionale,riferisce l'emittente statale israeliana Kan. Funzionari militari e di sicurezza dello Stato ebraico, secondo l'emittente, avrebbero preso in considerazione l'idea di annunciare la fine dell'offensiva dila scorsa settimana ma Halevi ha invece dato via libera a nuovi ordini per espandere l'assalto, che potrebbe includere l'invio di altre migliaia di soldati al fronte.