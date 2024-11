Thesocialpost.it - Giulia Cecchettin moriva un anno fa, il padre Gino: “Sono riuscito a non odiare Filippo”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Unfa,veniva tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato, un evento che ha profondamente scosso l’Italia. Da allora, ildi, ha intrapreso un percorso di elaborazione e di crescita, affrontando il dolore con un coraggio straordinario, come ha raccontato recentemente durante un’intervista a “Che Tempo Che Fa“.ha condiviso come, nell’ultimo, abbia imparato a concentrarsi sugli aspetti positivi, trovando conforto nei ricordi felici della figlia. “Prendo una foto die mi concentro sul bello,” ha spiegato, cercando di affrontare il lutto senza lasciarsi sopraffare da odio o rabbia. Questo percorso di trasformazione interiore gli ha permesso di evitare il risentimento, cercando invece di portare avanti l’eredità di amore e bontà cherappresentava.