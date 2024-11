Imiglioridififa.com - FC 25, l’SBC Aggiornamento Pallone d’oro che non conviene fare

Scopriamo come completare la SBCuscita oggi 11 novembre su FC 25. Si tratta di una SBC molto particolare che può sembrare “buona” ma in realtà non lo è. Il motivo è che per completare la SBC di overall totale 81 servono 9 giocatori e non 11. Quindi non si possono mettere, per esempio, i 9 81 e i 2 80 che normalmente avremmo messo. Qui servono dei giocatori 83 o 84 per compensare la mancanza di 2 giocatori nel modulo. Se considerate che la sfida vi restituisce solamente un giocatore 85+ e 4 con valutazione 80+ a nostro avviso è davvero non convenientequesta SBC.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonAnche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è piùnte provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.