.com - Domenica ecologica, salgono a 218 le multe per lo stop del traffico

Nel corso delladi ieri a Roma sono scattati numerosi provvedimenti: ben 218 leper il blocco del. Multate circa il 12% delle vetture fermate. Intanto l’assessore Alfonsi parla di successo per gli eventi organizzato proprio dall’assessorato all’ambiente.a pioggia durante laromanaLa polizia locale di Roma Capitale ha potenzito i controlli stradali per far rispettare le regole delle limitazioni alpreviste in occasione della primadella stagione. Nella giornata di ieri, tra le 7:30 e le 12:30, e tra le 17:30 e le 20:30, sono stati effettuati 1837 controlli che hanno portato alla contestazione di 218 violazioni per veicoli non autorizzati alla circolazione.leggi anche:Roma, 145 automobilisti multati nei controlli della mattinaCome sono andati gli eventi per la prima? Oltre 40 gli eventi di intrattenimento e di sensibilizzazione durante la prima