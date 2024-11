Calciomercato.it - Conte furioso per il rigore: “Se gli conviene intervengono, mi fa veramente inc….re”

Alza i toni e si infuria davanti alle telecamere: Antoniosbotta a DAZN per ilconcesso all’Inter sul fallo di AnguissaLungo e duro sfogo di Antonioai microfoni di DAZN dopo Inter-Napoli. Mentre l’esperto moviolista Luca Marelli e gli ospiti in studio commentano ilconcesso all’Inter per il fallo di Anguissa ai danni di Dumfries, il tecnico azzurro perde le staffe e chiede spiegazioni: “Cosa significa che il VAR non può intervenire? Quando gli, quando non glinon? Fatemi capire”.L’allenatore azzurro prosegue: “Una decisione dell’arbitro può cambiare la partita. Il VAR o c’è o non c’è per correggere gli errori. Altrimenti si nascondono dietro questa situazione del poter o non poter intervenire. Punto e basta! Che significa? Fatemi capire.