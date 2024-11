Tvpertutti.it - Ballando: flirt Sophia Berto-Davide Bonolis? Ma spunta una fidanzata

Scoppiato l'ennesimo gossip nel dietro le quinte dicon le Stelle., maestra del talent di Milly Carlucci e partner di ballo di Tommaso Marini, e, figlio di Paoloe Sonia Bruganelli, sono al centro di rumors sempre più insistenti. La questione è stata trattata a La Volta Buona su Rai1, nella puntata di lunedì 11 novembre 2024, dove la conduttrice Caterina Balivo ha intervistato la, cercando di fare chiarezza sulla veridicità di queste voci.Durante l'intervista, la conduttrice ha chiesto apertamente ase il rumor fosse fondato. La donna ha cercato inizialmente di evitare la risposta, chiedendo ironicamente di mandare la pubblicità, ma la presentatrice non ha mollato la presa e ha mostrato una foto incriminante: uno scatto condiviso in origine dalla stessasulle sue storie Instagram, che ritrae la ballerina in compagnia di