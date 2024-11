Linkiesta.it - Ansaldo Energia è pronta a rifare affari con i russi, aggirando le sanzioni

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Nei corridoi di Cassa Depositi e Prestiti gira insistentemente la voce che man mano si è trasformata in realtà,Spa vorrebbe tornare a farecon l’azienda energetica russa Gazprom russa. Il centro di interessi questa volta è in Serbia, dove la società italiana avrebbe intenzione di effettuare una grande operazione commerciale con la società Gazprom Energoholding Serbia, che ha un pacchetto azionario suddiviso tra cinquantuno per cento di Gazproma e il restante quarantanove per cento di Nis, una società partecipata al quarantanove per cento da Gazopromneft e di fatto controllata da Mosca. Gazpromneft nasce proprio poco prima della designazione delle, e ha cambiato l’assetto proprietario per continuare a operare indisturbata. Questo deal serbo che farebbe tornare indirettamente il nostro Paese a farecol Cremlino consiste in turbine e materiali di natura meccanica che appartengono alla categoria dei cosiddetti beni duali ovvero quel materiale che può essere convertito in strumentazione bellica.