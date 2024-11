Thesocialpost.it - Aereo Spirit Airlines partito dalla Florida e diretto ad Haiti colpito da spari

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Momenti di terrore ad alta quota: un volo dellaadè stato costretto a far rotta verso la Repubblica Dominicana dopo essere statoda. A confermare la notizia è stata la stessa compagnia americana, aggiungendo che un membro dell’equipaggio ha riportato ferite lievi.Leggi anche: “I migranti devono tornare in Italia”: Albania, i giudici di Roma rinviano alla Corte UeIl volo 951 da Fort Lauderdale,, a Port-au-Prince è stato “dirottato ed è atterrato in sicurezza a Santiago”, ha fatto sapere Americanprecisando che da un’ispezione “sono emersi danni all’coerenti con”.La compagnia ha sospeso per il momento il servizio verso. Sull’episodio sono subito state aperte delle indagini che chiariranno l’accaduto.L'articoloaddaproviene da The Social Post.