4 mila comuni a rischio di spopolamento. Ma in 10 anni solo il 17% dei progetti contro la fuga dei residenti è stato concluso

L’Italia si sta svuotando. Soprattutto nelle aree interne, dove la perdita disi attesta al 5% sul 2014,il 2,2% della media nazionale. In particolare, quelli più periferici registrano un calo del 7,7% nel decennio. A fare i conti delloche interessa tutta la Penisola, dal comune più piccolo (Morterone, 34 abitanti al 1° gennaio 2024, in provincia di Lecco) a quello più popoloso (Gela, 70.811abitanti, in provincia di Caltanissetta), è il Sole 24 Ore. Le misure per prevenire ladeisono poco concrete: nel Ddl di Bilancio 2025 è persino scomparso il contributo per i piccoli, con una popolazione sotto i mille abitanti (1.383 in totale).La mappaturaNelle aree interne, precisa il giornale economico-finanziario, si trova il 48% deiitaliani, dove vivono 13,6 milioni di persone (poco meno di un quarto della popolazione italiana).