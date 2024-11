Zonawrestling.net - WWE: Timothy Thatcher sarà coinvolto nel programma ID

L’annuncio di WWE ID, il nuovodi sviluppo della per garantire ai wrestler indipendenti un supporto per arrivare a competere in futuro nella federazione di Stamford, promette di dare un forte cambiamento alla scena indie americana, e non solo. E mentre sono già stati annunciati gli accordi con nomi come Cappuccino Jones, Sean Legacy, Zaida Steel e Zara Zhaker, pare che un volto noto sianel.Ritorno come trainer per un ex NXTSecondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, nelIDdirettamenteanche: per lui, a quanto pare, è pronto un ruolo da mentore o allenatore, anche se mancano annunci ufficiali a riguardo e quindi non si hanno altri dettagli particolari. Ciò che è certo è chenonl’unico nome noto ad essere: sempre secondo il report di Fighftul ci saranno altri wrestler coinvolti, sia come prospect che come trainer, che hanno già avuto un’esposizione nazionale, lottando anche in AEW e ROH.