Schlein: "Clima inaccettabile di attacco ai giudici"

GUALDO TADINO (PG) – “Continuo a dare solidarieta’ a queiche vengono messi sotto scorta per effetto di minacce che dipendono anche da undiistituzionale nei loro confronti”: cosi’ la segreteria nazionale del Partito Democratico, Elly, ha risposto stamani a Gualdo Tadino (Perugia) alla domanda dei giornalisti se in Italia ci sonocomunisti.Tema affrontato in mattinata anche dalla presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano. “Lo scontro istituzionale non fa bene al Paese, soprattutto rispetto a delle persone che, come si e’ dimostrato sul caso dell’Albania, stanno solo applicando delle sentenze della Corte di Giustizia europea, quindi stanno solo facendo il loro lavoro”, ha aggiunto.L'articolo: “diai” L'Opinionista.