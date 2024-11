Gaeta.it - Malcontento a Cerveteri per lampioni spenti: l’assessore promette una soluzione imminente

Facebook WhatsAppTwitter La situazione nel giardino di Via Manzoni aha sollevato un notevole discontento tra i residenti. I nuovi, oggetto di ristrutturazione grazie ai fondi del PNRR, non sono ancora funzionanti, creando disagi significativi per le famiglie che utilizzano quell’area. I cittadini segnalano che il buio della sera ha costretto molti bambini a tornare a casa molto prima del previsto, limitando le loro opportunità di svago all’aperto. Il problema deiIn diverse occasioni, i cittadini hanno fatto notare le difficoltà causate dalla mancanza di illuminazione nel giardino, l’unico della zona ad essere stato completato dopo un lungo periodo di attesa per i lavori di riqualificazione. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza, dato che l’oscurità rende l’area più vulnerabile a episodi di vandalismo e crea un ambiente poco rassicurante per chi desidera passeggiare o trascorrere del tempo all’aperto.