"La patente per le imprese?. Inutile"

L’obbligo dellaa crediti per leper la sicurezza. Questa è la convinzione degli esponenti valtellinesi di Confartigianato. La sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una problematica in cui tutte le componenti possono e devono fare di più, perché un paese moderno e civile non può accettare che nel 2025 ci siano così tanti morti. Laa punti non convince affatto Confartigianato Sondrio. "Chi lavora in azienda – afferma Paolo Panizza, presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia Sondrio – lo si tutela di più con la sensibilizzazione e la formazione e quindi con un investimento sulla cultura della sicurezza. Nel settore dell’edilizia sarebbe molto più utile una legge professionale che preveda, per chi vuole fare impresa in questo settore, il possesso di determinati requisiti".