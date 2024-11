Inter-news.it - La Lazio vince pure a Monza: prima e Inter superata con l’asterisco

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Lanon si ferma eper 1-0, grazie ad un super gol nel primo tempo.momentaneamente.VITTORIA ETO – Allo stadio Brianteo di, Alessandro Nesta sfida un’altra grande ex squadra come ladi Marco Baroni. I biancocelesti sono reduci da cinque vittorie consecutive e puntano forte al primo posto in Serie A per raggiungere a quota 25 Napoli e Atalanta. In attesa ovviamente dello scontro diretto trae Napoli, in programma tra pochissimo (clicca QUI per le formazioni ufficiali). Sfida equilibrata a, con la squadra di Nesta che ci prova nei primi minuti con Daniel Maldini, il qualespara alto e poi centra Provedel al centro della porta. La, invece, è sempre pericolosa con il trio Dia, Pedro e Zaccagni. E al 36? il capitano biancoceleste trova un grandissimo gol battendo Turati e mettendola sotto al sette.