Juve-Torino Vanoli ridimensiona tutto | Nessuna illusione Obiettivo salvezza

La delusione del tecnico granata al termine della sconfitta ottenuta nel derby, con le sue parole chenoContinua la striscia negativa nei derby. Ilnon riesce a trovare la vittoria contro lantus, un successo che in casa dei bianconeri manca addirittura dal 1995. Troppo poco hanno fatto i granata, battuti all’Allianz Stadium per 2-0 con un gol per tempo siglato da Weah e Yildiz.durantentus-(LaPresse) – Calciomercato.itUn’altra sconfitta dunque per Paolo, con i piemontesi che continuano a vivere una profonda crisi. Sono sei le sconfitte nelle ultime sette gare, con l’unica vittoria arrivata in casa contro il Como. Una situazione complicata per i granata e per il proprio tecnico, che ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine della sfida, sottolineando le difficoltà che sta affrontando la sua squadra, dovute anche alle pesanti assenze, sopratin attacco.