Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli 1-1 – Gli azzurri restano in vetta alla classifica

1-1 – GliinCronaca e tabellino della partita CRONACAL’ultima partita prima della sosta per gli impegni della Nazionale vede affrontarsi la prima contro la seconda in. Le formazioni sono quasi quelle ideali, l’unica sorpresa nelè la panchina iniziale per Lobotka, Conte manda in campo dal primo minuto lo scozzese Gilmour al suo posto; in attacco l’attesissimo ex Lukaku è affiancato dai soliti Kvaratskhelia e Politano. Tra le fila dell’Inzaghi recupera Acerbi dopo ben tre giornate di assenza, in difesa con lui Pavard e Bastoni, sugli esterni Dumfries vince il ballottaggio con Darmian, mentre a sinistra c’è il titolarissimo Dimarco, in avanti ovviamente la coppia Thuram – Martinez.L’parte con un discreto predominio territoriale, ma la prima conclusione a rete è delcon Kvara che prova a sorprendere Sommer, il tiro però risulta centrale e non difficile da bloccare per Sommer.