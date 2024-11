Ilgiorno.it - Guardamiglio, grazie ai benefattori il taxi sociale Auser è diventato realtà

(Lodi) – È stato inaugurato ieri ildi. L’acquisto di una nuova Dacia Sandero Steway, da 19.100 euro, da mettere a disposizione della comunità, è andato in porto e al taglio del nastro, vicino a Maria Esposito presidente provinciale, al presidente locale Marco Ghezzi, a Giuseppe Mori vice presidente della Fondazione comunitaria di Lodi, il sindaco Giancarlo Rossetti si è complimentato per l’obiettivo raggiunto. “È importante ricordarsi come oltre al contributo di Fondazione Comunitaria (9.550 euro), il resto del progetto sia stato finanziatoalla generosità di tanti piccoli cittadini e imprese e al grande impegno di tutti gli associati– ha precisato –. Una bellissima manifestazione di impegno civico e”. Ilè un servizio che vuole promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione e supportarla nelle funzioni che non è sempre in grado di svolgere in autonomia o col supporto della rete familiare.