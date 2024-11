Formiche.net - Golden Power, l’allarme di Giorgetti sulle Pmi spinge verso la riforma

Anche per Giancarloè il momento di unadel, ovvero lo strumento che permette al governo di dettare condizioni e di opporsi all’acquisito di partecipazioni e di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie nei settori strategici al fine di tutelare l’interesse nazionale. Serve uno strumento più stringente, che non limiti il libero mercato ma protegga gli asset nazionali che sempre più spesso passano da piccole e medie imprese con valenza strategica, particolarmente esposte alla luce del contesto competitivo internazionale e dalla sempre più evidente fusione tra civile e militare come insegna la strategia cinese. Questa, secondo quanto risulta a Formiche.net, la linea del ministro dell’Economia, che già da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Conte I e da ministro dello Sviluppo economico nel governo Draghi, si è occupato della materia.