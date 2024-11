Metropolitanmagazine.it - Giorgia Guglielman, chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola: “Oggi sono più sereno”

È trascorso più di un anno dalla separazione trae Francesca Neri. Una notizia che ha colpito duramente i fan, ora chiamati a vedere i due impegnati nelle nuove rispettive relazioni. Pubblicate alcune foto scattate sul set de Il Patriarca 2, fiction che sembrava destinata alla cancellazione e che è invece in fase di lavorazione per unastagione.pare abbiano tentato d’essere cauti, celando la complicità esistente. I fotografiperò stati in grado di immortalare un loro bacio. In questo modo la relazione è stata di fatto resa ufficiale., chi è ladiAnche lei fa infatti parte del mondo dello spettacolo. Non si tratta però di un’attrice, bensì di una costumista. Si legge sul settimanale come tra i colleghi il tutto fosse ampiamente noto, “da più di un anno e mezzo”.