Gasperini | Se a 7 giornate dalla fine la classifica rimanesse questa allora potremmo parlare di scudetto

Gian Pierone ha vinta un’altra. La sesta vittoria consecutiva in campionato, un filotto generato non soltanto dai picchi di bellezza a cui l’Atalanta ci aveva già abituati in passato, bensì fatti di maturità e sicurezza dei propri mezzi, di ampiezza di una rosa sempre più forte (oggi sono entrati nel secondo tempo Bellanova e Zaniolo, De Ketelaere era fuori così come Kolasinac e la loro assenza s’è sentita a malapena ndr).: «Poche partite ancora, ma se restassimo così a 8.»Il tecnico orobico è intervenuto a Dazn nel post-gara consueto. Ecco le sue dichiarazioni riportate integralmente:«Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i tifosi alla gente. Dopo c’è la realtà del campionato,dinon serve a niente. Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato.