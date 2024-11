Gaeta.it - Due gravi incidenti stradali nella notte nel Reggiano: bilancio di cinque feriti

Facebook WhatsAppTwitterscorsa, la provincia di Reggio Emilia è stata teatro di dueche hanno causato unpesante di, di cui tre in condizioni critiche. Le autorità locali hanno avviato indagini per chiarire le circostanze di entrambi gli eventi, che hanno suscitato preoccupazione tra la popolazione locale.Incidente a Reggio Emilia: motociclista incondizioniIl primo sinistro si è verificato poco dopo le 21 in una zona del comune di Reggio Emilia. Un motociclista di 42 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, uscendo di strada e impattando violentemente contro il guard rail. La forza dell’impatto lo ha sbalzato dalla moto, facendolo atterrare in una scarpata sottostante. A seguito dell’incidente, il motociclista è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate