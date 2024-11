Liberoquotidiano.it - Cancro alla mammella, Cinieri (Fondazione Aiom): "Test genomici evitano chemioterapie inappropriate"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono stati stimati 55.900 nuovi casi di carcinoma della, il più frequente in tutta la popolazione e la prima causa di morte per tumore tra le donne. Una neoplasia che – grazie ai progressi scientifici - fa registrare una sopravvivenza a 5 anni pari all'88%. Tuttavia, la recidiva del tumore al seno può verificarsi anche dopo 20 anni ddiagnosi iniziale. Da qui, "l'importanza deiche aiutano gli oncologi a scegliere la terapia più adeguata per ridurre il rischio che il tumore si ripresenti nella paziente operata e, al tempo stesso, consentono risparmi per il Servizio sanitario nazionale". Così il presidente diSaveriodurante la presentazione del primo Osservatorio suiin occasione del 26esimo Congresso nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica che si chiude oggi a Roma.