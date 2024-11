Ilgiorno.it - Bocconi, tra bilanci e prospettive: "Sarà il secolo delle università: sblocchiamo l’ascensore sociale"

"È il": lo ripete con forza il rettore-demografo della, Francesco Billari, inaugurando un nuovo anno accademico mentre i grafici alle spalle mostrano l’andamento della popolazione giovanile, la vera sfida: "Abbiamo il più grande numero di giovani della storia dell’umanità. Secondo gli scenariNazioni Unite gli anni tra il 2027 e il 2030 saranno gli unici della storia dell’umanità in cui avremo più di due miliardi di persone con meno di vent’anni. Poi la curva scenderà. Tutti questi giovani, per il bene del nostro futuro, dovranno studiare". Per la prima volta uno su due ha un titolo di studio universitario, "una rivoluzione", sottolinea il rettore, ma c’è un ascensoreancora da sbloccare, come ha ricordato anche il presidente della, Andrea Sironi, nel suo saluto, citando il rapporto dell’Oecd, “Education at a Glance 2024”: "Meno del 20% degli adulti riesce a laurearsi nel caso in cui i genitori non siano diplomati, per converso, consegue una laurea il 72% degli adulti che ha genitori laureati".