Bancarotta e frode fiscale Sequestrati beni per 75 milioni a un imprenditore calabrese

Bancarotta e frode fiscale. Sequestrati beni per 7,5 milioni a un imprenditore calabrese

Quattro case e 20 terreni sparsi tra le province di Rimini e Pesaro-Urbino per un valore complessivo stimato di oltre 7e mezzo di euro. Sono questi idal comando provinciale della Guardia di Finanza ad undi originema residente a Rimini, Erminio Pupa, di 66 anni in applicazione della normativa antimafia. Il provvedimento è stato emesso, su proposta del sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, Davide Ercolani, dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna che, "in considerazione del profilo criminale, dell’esiguità dei redditi dichiarati e dell’evidente sproporzione rispetto al patrimonio nel tempo, acquisito", ha ritenuto che Pupa (difeso dall’avvocato Tiziano Veltri) potesse vivere abitualmente con i proventi delle attività illecite.