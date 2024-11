Ilgiorno.it - Anziani sicuri e protetti in famiglia “A casa tutto bene” diventa modello

“A” fa scuola ed esce dai confini provinciali. Il progetto innovativo finanziato dai fondi del Pnrr e inaugurato a marzo di quest’anno, per la prima parte sperimentale, sui territori dei mandamenti di Sondrio e Morbegno, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio di Piano del capoluogo, capofila attuatore, quello della Bassa valle e la Cooperativa sociale Grandangolo è stato protagonista del recente evento formativo, organizzato a Sondrio da Regione Lombardia sulla "Prevenzione degli incidenti domestici", al quale hanno preso parte una quarantina di rappresentanti di otto Ats lombarde. “A” è un progetto di cura domiciliare che vuole garantire aglisicurezza e protezione nell’ambiente familiare. Tra le offerte del servizio indirizzato agli over 65 fragili e non autosufficienti c’è anche una parte importante relativa al controllo a distanza da attuarsi attraverso sensori di movimento collegati alla centrale operativa del telesoccorso per verificare in maniera costante ilssere della persona.