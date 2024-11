Ilrestodelcarlino.it - Ancona, adesso servono gli artigli. Arriva L’Aquila: caccia ai tre punti

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Al Del Coneroe l’deve sfoderare gli. "Vorrei vedere una prova come quella di San Benedetto", diceva nei giorni scorsi il dg Ancarani: quella prestazione, ci può stare, ma condita dal gol. Ecco il punto cruciale di questa partita, ma anche quello del calcio, in generale: senza gol non si vince, al massimo si pareggia per 0-0. Ciò che è scontato è proprio quello che oggi cerca l’: il gol. Otto realizzati in dieci partite, di cui quattro nella stessa sfida. E’to il momento di trasformare le buone prestazioni in, di tornare a vincere davanti al proprio pubblico, proprio come due settimane fa, contro la Recanatese. Allora decise una rete di Alluci. A San Benedetto la squadra è stata protagonista di una buona prestazione, nuovamente condannata da un episodio.