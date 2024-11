Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green chiede il permesso di Triple H per un significativo restyling del titolo femminile degli Stati Uniti

è stata una delle presenze più costanti in WWE ultimamente, intrattenendo i fan con il suo talento in ogni ruolo che ricopre. Non ha ancora vinto unsingolo in WWE, e sembra che stia puntando a diventare la prima Women’s United States Champion,ndo ilper undel. Come visto nell’episodio di venerdì 8 novembre di Friday Night SmackDown, Nick Aldis è apparso in un video speciale dove ha parlato molto bene della divisione, dicendo che vogliono creare un’eredità duratura. Ha poi rivelato il nuovo WWE Women’s United States Championship.Aldis ha spiegato che questo nuovonon verrà semplicemente assegnato, dovrà essere guadagnato. Sebbene non abbia detto esattamente come sarà scelto il primo campione, è certo che questo nuovoporterà cambiamenti emozionanti nella divisionedella WWE.