Ilrestodelcarlino.it - Un’annata complicata: "Produzione in calo, penalizzati dalla pioggia"

Si è conclusa una vendemmia molto impegnativa.complessa per i vignaioli romagnoli, caratterizzata da un andamento climatico straordinario, un fenomeno alluvionale e una vendemmia lunga, iniziata il 6 agosto e conclusa il 16 ottobre. "E’ stata una vendemmia– dice Roberto Monti, presidente del Consorzio Vini di Romagna – con problematiche meteorologiche che hanno messo a dura prova i nostri viticoltori". Gli eventi alluvionali di metà settembre hanno fatto temere undellache in alcune zone c’è effettivamente stato. "La vendemmia 2024 non è stata così abbondante come, in un primo momento, si ipotizzava – spiega Carlo Favoni Miccoli, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini -. Il nostro territorio si è collocato tra il 5 e il 10% in meno rispetto alla media, con andamenti disomogenei tra zona e zona.