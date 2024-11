.com - Udinese, slitta il rientro di Sanchez

(Adnkronos) – C’è ancora da attendere per ildi Alexis. L’attaccante cileno, ancora a secco di presenze dopo il ritorno in estate all’, sembrava in procinto di tornare in campo dopo l’infortunio patito il 21 agosto. Kosta Runjaic infatti sperava di ritrovare a disposizione dopo la sosta il Niño Maravilla, magari convocarlo nella sfida di Empoli, e invece ildell’ex Inter slitterà ulteriormente. Già, perché dopo la lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra,ora ha avvertito nuovi fastidi al polpaccio nel corso degli ultimi allenamenti. La speranza dello staff medico bianconero è che possano davvero bastare altre 4 o 5 settimane per rivederein campo. Fantacalcio.it per Adnkronosildiseriea24.