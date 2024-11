Agi.it - Tornano le domeniche ecologiche a Roma. Ecco quando ci sarà lo stop alle auto

AGI -lenella città di. Domenica 10 novembre ciil primoalla circolazione dei veicoli nella Fascia Verde per i motori endotermici come previsto dal calendario 2024-2025. Le altreprogrammate sono 1 dicembre 2024, 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025. Anche quest'anno, in occasione della domenica ecologica si è voluto creare un evento cittadino che si svolgerà lungo Via dei Fori Imperiali d1019 in cinque postazioni – slargo Via di S. Pietro in carcere, Giardini del Foro Traiano, Piazzetta SS. Luca e Martina, imbocco Via Alessandrina e slargo Punto informativo turistico - con un programma di spettacoli per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, concerti di gospel, jazz, musica balcanica e di percussioni brasiliane, marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti, un'orchestra con strumenti da oggetti riciclati, teatro e cabaret, performance di breakdance acrobatica, balli tradizionali, danza africana e una parata di danzatori con travestimenti di animali.