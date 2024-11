Ilrestodelcarlino.it - Tornano gli Oscar del formaggio

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

C’è una statuetta dorata simile a quella degli, ma che non premia i protagonisti del mondo del cinema, bensì i nostri migliori formaggi. E’ quella che si porteranno a casa i vincitori degli "Italian Cheese Awards", il massimo riconoscimento nazionale dei produttori caseari. La nona edizione si svolgerà domenica (ore 17) alla Mole Vanvitelliana di Ancona, come la precedente. Ma se lo scorso anno l’iniziativa era stata una sorta di ‘prova’, ora la manifestazione torna alla grande. Non solo. Gli organizzatori e il Comune annunciano altri possibili progetti per il futuro. Quelli che anche il pubblico potrà degustare (ingresso 14 euro; prenotazioni su https://finaleica2024.eventbrite.it) sono l’eccellenza assoluta dei formaggi italiani. Basti dire che si è partiti da oltre 1400 candidati, ridotti poi a 100 dopo la selezione alla rassegna "in Villa", a Cittadella.