Solidarietà, sold out al Rosolino Club per la cena di beneficenza targata Lilt

Serataout ieri aldi Napoli per “Canta e Balla che ti passa”, laspettacolo di beneficenza animata da Ciro è Ciro, organizzata dalladi Napoli presieduta dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico, per finanziare il progetto di “Presa in carico del paziente oncologico lungosopravvivente”.Menù tipicamente mediterraneo per i circa 300 ospiti dell’evento che, grazie al prezioso impegno del Comitato promotore della sezione partenopea della, coordinato da Daniela Farone, hanno affollato la pista fino a tarda notte, sotto i flash di Pippo by Capri.“Si tratta di un progetto nazionale della– ha spiegato il professor Gallipoli ad inizio serata – che prende in carico, appunto, quei pazienti dichiarati guariti da almeno cinque anni ai quali il sistema sanitario non riconosce più la necessità di quei protocolli oncologici che stabiliscono controlli clinici o diagnostici periodici.