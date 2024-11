Ilnapolista.it - Mourinho vuole tornare in Premier League: punta alla panchina del Newcastle (Guardian)

Josévorrebbein. È questa l’ultima indiscrezione lanciata dal, secondo cui il portoghese starebbendodel, al momento occupata da Eddie Howe.Scrive il: “Joséal posto di allenatore delse Eddie Howe lascerà il St James’ Park. Il tecnico del Fenerbahce ha un conto in sospeso con lae ha individuato nella sua migliore possibilità di ottenere un altro incarico in Inghilterra, dopo aver allenato il Chelsea, il Manchester United e il Tottenham”.ha chiesto a degli intermediari di tenerlo informato sulSecondo il giornale inglese, “avrebbe contattato degli intermediari chiedendo di essere tenuto al corrente degli sviluppi del. Il 61enne ha incontrato il presidente del, Yasir al-Rumayyan, in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita a marzo e ha mantenuto i rapporti.