Mister Movie | Nicholas Hoult Parla della Sua Esperienza con The Batman e il Ruolo di Lex Luthor in Superman | Legacy

Nicholas Hoult ha recentemente raccontato a Josh Horowitz nel podcast Happy, Sad, Confused come la sua sconfitta per il ruolo di Batman in The Batman contro Robert Pattinson lo abbia colpito emotivamente. In un episodio molto personale, Hoult ha ricordato di come, mentre era alla guida, abbia sentito alla radio che Pattinson era stato scelto come la prima scelta per interpretare l'iconico eroe di Gotham. Questo annuncio, che precedeva il suo provino, lo colpì profondamente. La Sconfitta di Hoult: L'Impatto di Robert Pattinson "Ricordo che una settimana prima del mio provino per Batman, ero in macchina e ho sentito alla radio che Rob sarebbe stato il nuovo Batman", ha dichiarato. "E io pensavo: 'Non è ancora ufficiale! Ho il mio provino la settimana successiva.