Sport.quotidiano.net - Missione derby e riscatto. La Teodora deve rialzarsi e sfida la capolista Cesena

romagnolo al Costa (fischio iniziale alle 17) nel programma odierno della quinta giornata di B1 femminile. Una gara attesa e piena di ex, che le due contendenti affrontano in modo del tutto opposto.veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 4 gare, confermando l’ambizione ad un campionato di vertice. L’Olimpia, invece, si batte nelle zone basse della classifica (3 sconfitte, dopo l’esordio vincente a Jesi) e ha subito dovuto fronteggiare difficoltà impreviste. Un problema alla spalla ha limitato il contributo di Sara Gabrielli, che è poi stata fermata dai medici. Per lei si teme uno stop piuttosto lungo. Meno gravi del temuto le condizioni del capitano Martina Pirro, uscita a Bologna sul 7-8 del primo set per un problema al ginocchio. Si conta di recuperarla entro la fine del mese, ma la squadra si troverà priva, per laalla capoclassifica, dell’asse di ricezione-attacco, occupata da due delle atlete non ravennati, giunte a rinforzare con la loro esperienza il giovane gruppo di Rizzi.