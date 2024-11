Lanazione.it - Minacce di morte e violenze, il marito finisce in ospedale: 54enne allontanata da casa

Montecatini Terme, 9 novembre 2024 – Maltrattamenti,di, insulti nei confronti dele del figlio. In più di un’occasione l’uomo è finito inper leinflitte dalla moglie,italiana, spesso in stato di alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcooliche. Finché non ha deciso di denunciare la situazione alla polizia di Montecatini Terme. Gli atti sono poi stati trasmessi dagli investigatori del Commissariato della città termale alla Procura della Repubblica di Pistoia corredati dai verbali compilati in occasione dei numerosi interventi operati dal personale della Squadra Volante e della Squadra di polizia giudiziaria presso l'abitazione dei coniugi. La Polizia di Stato ha poi dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, emessa dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, nei confronti della