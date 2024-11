Mario Sechi | Dall' Usa all' Italia | la bile nera dei perdenti rossi

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

La sinistra non è al caviale, è alla frutta. Basta vedere la reazione isterica alla battuta di Giorgia Meloni, il travaso didopo la vittoria di Trump nei talk show, per capire che la «gauche caviar» è arrivata all'ultimo piatto del pranzo di gala. Nel 1989 l'operazione fu condotta da Ronald Reagan con la caduta del Muro di Berlino, 35 anni dopo, è Donald Trump a prendere il piccone della Storia e demolire il pensiero unico dei nipotini di Lenin. Siamo di fronte a un gigantesco fallimento culturale, le elezioni americane sono la sconfitta non di Kamala Harris (figura già dimenticata), ma di un sistema ideologico che in America e in Europa ha toccato contemporaneamente l'apice e il fondo. Non è solo la partita tra il ranch e il grattacielo, il Big Mac e il Kebab, i classici e Hollywood, è il declino di un'era di follie contro l'umanesimo, giunta all'acme con la “cancel culture” che vuole processare la storia e comminare la pena eterna del senso di colpa, la demolizione dei monumenti e la riscrittura dei classici, la ghigliottina per l'uomo bianco, l'ossessione del patriarcato, la cancellazione dei sessi, la guerra delle femministe contro la donna, l'università che s'inchina agli utili idioti di Hamas e Hezbollah, la resa di fronte al fucile di Khamenei e alla forca per gli omosessuali, la selezione dittatoriale dei talenti in nome di una diversità, equità e inclusione (il Dei) che in realtà è esclusione del sapere e del merito, l'ecologismo insosteniche sta distruggendo la fabbrica dell'Occidente.