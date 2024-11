L’onorevole Auteri si autosospende da FdI Chiarirò tutto carte in mano

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

“In queste ore, a seguito della vicenda che mi ha coinvolto, ho deciso dirmi dal partito di Fratelli d’Italia per tutelare il buon nome della mia comunità e della politica che rappresento. Voglio che sia fatta piena chiarezza su ogni aspetto delle accuse che mi sono state rivolte, e lo faròalla, con la massima trasparenza e serenità”.A dichiararlo è Carlo, parlamentare della Regione Siciliana, finito al centro delle cronache nazionali dopo il servizio trasmesso su “Piazza Pulita” su La7, riguardante i finanziamenti della Regione Siciliana ottenuti dall’associazione Progetto Teatrando, con sede a Sortino, in provincia di Siracusa, presso l’abitazione di sua madre.“Mi sento vittima – aggiunge il deputato di FdI all’Ars – di una situazione strumentalizzata, dove dettagli e tempistiche sono stati riportati in modo parziale.