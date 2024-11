Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 13-24, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: la meta di Sclavi amplia nuovamente il gap

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55?- Ottima spinta della mischia azzurra, che guadagna un importante calcio di punizione.55?- Stringe i denti Garbisi, gioco che riprende con una mischia con introduzionena.54?- Paolo Garbisi recupera palla ma resta a terra dolorante dopo un duro placcaggio. Problemi alla spalla per l’azzurro.54?- Grande intervento di Oviedo, che recupera palla guadagnando anche il calcio di punizione.che può risalire il campo.53?- C’è bisogno dell’immediata reazione degli azzurri, che dall’euforia del -4 sono ripiombati oltre il break di distanza.51?-che cambia in prima linea inserendo Lucchesi e Fischetti.50?- Infallibile Albornoz.13-24.49?-, incredibile. Dall’ingenuitàna nasce ladei Pumas, che rispondono andando indalla maul con